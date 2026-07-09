Omicidio del brigadiere Legrottaglie chiesta l’archiviazione per i due colleghi eroi La soddisfazione dei sindacati
I due carabinieri che intervennero durante l’omicidio del brigadiere Legrottaglie sono stati indicati come persone coinvolte, ma è stata chiesta l’archiviazione per entrambi. I sindacati hanno espresso soddisfazione per questa decisione. L’episodio si è verificato durante un conflitto a fuoco, in cui Legrottaglie ha perso la vita. La richiesta di archiviazione riguarda l’assenza di elementi per procedere con un’azione penale contro i due colleghi.
E’ stata chiesta l’archiviazione per i due carabinieri che intervennero in difesa del capo dei carabinieri, Carlo Legrottaglie, rimasto ucciso durante un conflitto a fuoco. Soddisfazione da parte dei sindacati di polizia. La Procura della Repubblica di Taranto indagava sui due agenti della Polizia di Stato coinvolti nell’inseguimento che, il 12 giugno 2025, si concluse con la morte di Michele Mastropietro, ritenuto il presunto autore dell’omicidio del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. Per circa un anno i due poliziotti, all’epoca in servizio presso il Commissariato di Grottaglie, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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