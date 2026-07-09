Omicidio del brigadiere Legrottaglie chiesta l’archiviazione per i due colleghi eroi La soddisfazione dei sindacati

Notizia in breve

I due carabinieri che intervennero durante l’omicidio del brigadiere Legrottaglie sono stati indicati come persone coinvolte, ma è stata chiesta l’archiviazione per entrambi. I sindacati hanno espresso soddisfazione per questa decisione. L’episodio si è verificato durante un conflitto a fuoco, in cui Legrottaglie ha perso la vita. La richiesta di archiviazione riguarda l’assenza di elementi per procedere con un’azione penale contro i due colleghi.