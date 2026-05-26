Omicidio del brigadiere Legrottaglie | disposto l' esame di Giannattasio

Camillo Giannattasio si sottoporrà a un esame e risponderà alle domande delle parti. La decisione è stata presa oggi, durante l'udienza per l'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie.

BRINDISI - Camillo Giannattasio si sottoporrà all'esame, rispondendo alle domande delle parti. È quanto stabilito oggi, martedì 26 maggio 2026, durante l'udienza per l'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie. Detenuto nel carcere di Taranto, dalla cella dell'aula “Metrangolo” del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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