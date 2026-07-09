Oggi ai Mondiali c’è Francia-Marocco | probabili formazioni orario e dove vedere la prima sfida dei quarti di finale

Oggi ai Mondiali si gioca il primo quarto di finale tra Francia e Marocco al Gillette Stadium di Foxborough. La partita inizia alle 20:00 ora locale e sarà trasmessa in diretta. La formazione francese dovrebbe schierare il solito 4-3-3, mentre il Marocco punta su un 4-2-3-1. La vincente affronterà domani la vincente tra Spagna e Belgio.

Boston, 9 luglio 2026 – Al Gillette Stadium di Foxborough va in scena il primo quarto di finale del Mondiale 2026. Si affrontano Francia e Marocco: la vincente se la vedrà poi con una fra Spagna e Belgio, che si sfidano domani. I transalpini hanno alle spalle la vittoria di misura ai danni del Paraguay, steso 1-0 dal rigore di Mbappé, che con questo gol è salito a quota sette nella classifica marcatori di questa kermesse iridata. La selezione allenata da Mohamed Ouahbi viene invece dalla netta affermazione contro il Canada, mandato al tappeto per 3-0 dalla doppietta di Ounahi e dalla rete di Rahimi. I Leoni dell'Atlante sognano di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Mondiali 2026, Canada-Marocco 0-3: Leoni dellAtlante ai quarti

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