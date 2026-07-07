Il match tra Marocco e Francia ai quarti di finale del Mondiale 2026 si giocherà tra due squadre con obiettivi diversi. I nordafricani cercano una nuova qualificazione tra le prime quattro, mentre i francesi, che hanno già dimostrato grande forza nel torneo, puntano a conquistare il titolo. La partita si svolgerà in una data ancora da definire e sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati.

Gara valida per i quarti di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. I nordafricani sognano nuovamente l’ingresso tra le prima quattro come nella scorsa edizione del torneo iridato, mentre i transalpini viaggiano come un rullo compressore e puntano al titolo iridato. Marocco-Francia si giocherà giovedì 9 luglio 2026 alle ore 22 presso il Gillette Stadium di Foxborough. MAROCCO-FRANCIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Tre vittorie tre pareggi in questa edizione del torneo per i nordafricani, che hanno iniziato con un promettente pareggio contro il Brasile, per poi chiudere il Gruppo C in seconda posizione con sette punti grazie all’1-0 sulla Scozia e al 4-2 su Haiti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Marocco-Francia, quarti di finale Mondiale 2026: le probabili formazioni e dove vederla

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