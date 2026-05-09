Il regista noto per il suo lavoro nel cinema ha condiviso in un’intervista al Guardian alcuni ricordi personali legati a esperienze soprannaturali. Ha parlato di incontri con UFO, fantasmi e situazioni inquietanti in hotel frequentati nel corso degli anni. Del Toro ha affermato che queste esperienze lo hanno segnato profondamente e che, secondo lui, cambiano la percezione delle cose in modo duraturo.

Guillermo del Toro non ha mai nascosto la sua ossessione per il soprannaturale, ma in una nuova intervista concessa al Guardian il regista di La forma dell’acqua è tornato a parlare apertamente delle esperienze inspiegabili che sostiene di aver vissuto nel corso della sua vita. Tra fantasmi, presenze e persino un UFO avvistato da adolescente, il cineasta messicano ha raccontato episodi che, a suo dire, hanno influenzato profondamente il suo immaginario artistico. Del Toro ha spiegato che il suo primo incontro con qualcosa di inspiegabile risale all’infanzia, quando viveva a Guadalajara, in Messico. Aveva appena 11 anni quando iniziò a percepire quella che ritiene fosse la presenza del suo defunto zio.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - UFO, fantasmi e hotel inquietanti: Guillermo del Toro rompe il silenzio sulle sue esperienze soprannaturali: “Ti cambia per sempre”

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