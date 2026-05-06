Milan occhi puntati sulla Champions League | Goretzka e Gonçalo Ramos osservati speciali in Bayern Monaco-PSG

In vista della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, i riflettori sono puntati su due giocatori in particolare. Durante la partita, gli osservatori hanno concentrato l'attenzione su Leon Goretzka e Gonçalo Ramos, considerati elementi chiave per le strategie delle rispettive squadre. La sfida si sta svolgendo in un clima di grande attesa, con gli appassionati che seguono attentamente ogni movimento sul campo.

Una semifinale di Champions League con vista calciomercato per il Milan. Questa sera alle 21:00, all’Allianz Arena, Bayern Monaco e PSG si giocano l’accesso alla finale di Budapest contro l’Arsenal dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata al 'Parco dei Principi'. Una sfida di altissimo livello che interessa da vicino anche il Diavolo: tra i protagonisti attesi ci sono infatti due obiettivi concreti per l’estate rossonera, Leon Goretzka e Gonçalo Ramos. Entrambi dovrebbero partire dalla panchina, ma restano osservati speciali per la dirigenza del club. Il nome di Gonçalo Ramos è tornato con forza in orbita Milan nelle ultime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante portoghese classe 1999 sarebbe stato proposto sia ai rossoneri sia alla Juventus.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, occhi puntati sulla Champions League: Goretzka e Gonçalo Ramos osservati speciali in Bayern Monaco-PSG Notizie correlate Champions League, oggi Psg-Bayern Monaco – Diretta(Adnkronos) – Il Psg ospita il Bayern Monaco – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale di Champions League. Il Milan non può giocare come PSG e Bayern Monaco: paragone impossibile. Goretzka l’esempio massimoSi continua a parlare del 'problema' modulo nel calcio italiano: molte squadre in Italia giocano con la difesa a 3 e in particolare con il 3-5-2. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A: il clou è Milan-Juventus, in campo anche l'Inter; I 3 motivi per cui Milan-Juventus può lanciare definitivamente la Juve di Spalletti; Calciomercato Milan, torna di moda Javi Guerra: le news; Ipswich promossa, Hull ai play-off: ecco come si è conclusa l’ultima giornata della Championship 2025/26. Occhio Milan, con la Champions ti giochi pure GoretzkaIl tedesco è in scadenza e lascerà il Bayern, ma non vuole perdere l’Europa che conta. I precedenti di Akanji e Hojlund ... tuttosport.com Corsa Champions, Piantanida avvisa: Occhio alla Juve a Lecce...La Roma accorcia su Juventus e Milan nella lotta per un posto in Champions League, rendendo sempre più incerta la volata finale. A fare il punto è Franco Piantanida, intervenuto a ... tuttojuve.com Dopo vent’anni, l’Arsenal si è qualificato alla finale di Champions League. Incontenibile l’entusiasmo dei tifosi. Grandi e piccoli https://www.facebook.com/share/r/1EGu6ex57E/mibextid=wwXIfr #Arsenal #uefachampionsleague #premierleague #arteta - facebook.com facebook La #Roma in #ChampionsLeague se...: le possibili combinazioni Mancano 3 giornate alla fine della #SerieA. #Gasperini è a un punto dalla #Juventus 4ª e a tre dal #Milan 3º. Ma c'è il #Como dietro di sole due lunghezze @DavideFidanza1 #ASRoma x.com