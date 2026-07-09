Obsidian cancella il sequel di Avowed | il nuovo Fallout prende il suo posto?

Obsidian Entertainment ha cancellato il sequel di Avowed, progetto ancora non annunciato, secondo un report di Bloomberg. Lo studio avrebbe deciso di spostare risorse verso un nuovo capitolo della serie Fallout. La decisione riguarda anche altri progetti non ancora resi pubblici. Non ci sono dettagli su tempistiche o modalità di sviluppo del nuovo Fallout. La cancellazione di Avowed si inserisce in un cambio di strategia interno dello studio.

Obsidian Entertainment avrebbe cambiato radicalmente i propri piani interni. Secondo un report di Bloomberg, lo studio avrebbe cancellato diversi progetti non ancora annunciati, incluso un sequel di Avowed, per concentrare parte delle risorse su un nuovo capitolo di Fallout. La notizia è destinata a far discutere, soprattutto perché coinvolge due nomi molto forti per il pubblico Xbox e PC: da una parte Avowed, il gioco di ruolo fantasy ambientato nell’universo di Pillars of Eternity; dall’altra Fallout, una delle serie occidentali più amate di sempre, ferma da anni sul fronte dei nuovi capitoli principali. Hai già saputo che Xbox fa marcia indietro: alcuni studi tornano indipendenti, Microsoft cambia strategia dopo anni di acquisizioni? Il sequel di Avowed sarebbe stato cancellato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Obsidian Cancels Avowed Sequel To Focus On New Fallout Game

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