Championship sconvolta dallo spygate | Southampton escluso il Middlesbrough prende il suo posto

In Inghilterra, nel campionato di Championship, il Southampton è stato escluso dai playoff a causa di uno scandalo legato a pratiche di spionaggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il Middlesbrough, che aveva perso la qualificazione, è stato reintegrato nella corsa ai playoff. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, modificando le classifiche e le possibilità di accesso alle fasi finali della competizione. La situazione si è sviluppata nelle ultime settimane, con numerosi interventi ufficiali.

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