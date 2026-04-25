Il 30 aprile, l'ex designatore arbitrale è stato ascoltato in merito a una questione ancora aperta riguardante la sua successione. La domanda principale riguarda chi assumerà il ruolo di responsabile delle designazioni dopo la sua uscita. La vicenda si inserisce in un periodo di tensione all’interno del mondo arbitrale, con molte discussioni sui cambiamenti recenti e le future nomine.

sul caos che sta travolgendo il mondo arbitrale. Il terremoto che ha colpito l’AIA si arricchisce di nuovi dettagli temporali e procedurali. Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, ha ribadito la propria totale estraneità ai fatti, preparandosi a smontare le accuse in sede legale. L’inchiesta affonda le radici in una lettera-denuncia presentata nel maggio 2025 da Domenico Rocca, ex assistente arbitrale con una lunga carriera tra Serie A e B, culminata con la gara Spezia-Cremonese. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sebbene la giustizia sportiva avesse inizialmente archiviato l’esposto, la Procura di Milano ha deciso di procedere sul fronte penale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rocchi interrogato il 30 aprile: chi prende il suo posto come designatore? Ultime

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