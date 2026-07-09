Nuovo cantiere in Bolognina arriva l’asse nord-sud | un intervento atteso da 20 anni

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziato oggi il cantiere per l’asse nord-sud in Bolognina, con lavori di bonifica bellica come prima fase. Il progetto collega la rotonda Bittisia Gozzadini, tra via Gagarin e via Gobetti, alla rotonda Piero Bottoni a sud. L’intervento, atteso da 20 anni, prevede la realizzazione di una nuova strada che attraverserà il quartiere. La fase iniziale riguarda le operazioni di bonifica sul sito.

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Bologna, 9 luglio 2026 – Prende il via oggi, con le opere propedeutiche di bonifica bellica, il cantiere per la realizzazione dell’asse nord-sud in Bolognina, che collegherà la rotonda Bittisia Gozzadini, all’angolo tra via Gagarin e via Gobetti, con la rotonda Piero Bottoni, situata a sud. Un cantiere, come specificato anche dal Comune, “che non impatterà in alcun modo sul traffico e la viabilità circostante”. Anzi, è strategico secondo Palazzo d’Accursio "in quanto incrementa il sistema di viabilità dell’area che sta vivendo un processo di trasformazione urbana e architettonica, e collega due punti strategici del rione, oltre a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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