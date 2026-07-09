Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi su diverse città portuali del sud e su Bushehr, sede di una centrale nucleare. In risposta, l’Iran ha effettuato raid su vari Paesi del Golfo. Israele ha dichiarato di essere pronto a intervenire per la terza volta. Questa sequenza di azioni militari si verifica dopo due notti di attacchi americani e risposte iraniane nella regione.

Ancora attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Dopo la seconda notte di attacchi Usa - che hanno colpito diverse città portuali del sud e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare - Teheran ha risposto con raid su diversi Paesi del Golfo. Le sirene hanno suonato almeno tre volte in Bahrein, sede del quartier generale della Quinta Flotta della Marina Usa, e missili che hanno preso di mira il Kuwait e il Qatar. La Giordania ha fatto sapere di avere intercettato 8 missili e i Pasdaran hanno rivendicato il lancio di 10 missili balistici contro una base Usa nel Paese. Il secondo giorno di attacchi reciproci, parsi più intensi dei precedenti, mette a rischio l'accordo provvisorio volto a porre fine definitivamente alla guerra in Medioriente e fa tornare lo spettro del blocco di Hormuz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Nuovi attacchi incrociati Usa-Teheran. Israele: "Pronti per la terza volta"

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Israele e Iran: Attaccano incrociati su Teheran e Tel Aviv

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