La tensione in Medio Oriente si riaccende con notizie di intensi preparativi militari. Secondo fonti del New York Times, gli Stati Uniti e Israele stanno considerando di riprendere le operazioni contro l’Iran già dalla prossima settimana. Le possibili azioni prevedono attacchi più incisivi contro obiettivi militari e infrastrutture strategiche. La situazione si sviluppa in un quadro di crescente allerta, con le parti coinvolte che monitorano attentamente la situazione.

Usa e Israele si preparano a nuovi raid contro l’Iran, mentre il Libano denuncia bombardamenti israeliani al sud. Sospetti hacker iraniani nel mirino per attacchi a stazioni di benzina Usa Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa libanese Nna, questa mattina aerei da guerra israeliani hanno lanciato attacchi aerei contro la città di Yohmor al-Shaqif, nel sud del Libano. Lo scrive Al-Jazeera. Anche le città di Kfar Tebnit, Arnoun e Yohmor al-Shaqif, così come la strada che collega Arnoun a Kfar Tebnit, sono state oggetto di pesanti bombardamenti di artiglieria, ha aggiunto la Nna. Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'opetazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa e Israele pronti a riprendere la guerra: "Intensi preparativi per nuovi attacchi"

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Ministro Difesa di Israele: Pronti a riprendere la guerra contro lIran, aspettiamo via libera USA

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