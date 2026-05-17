Usa-Iran Trump pensa a nuovi attacchi Teheran | Pedaggi per Hormuz

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a intensificarsi, con il governo americano che prende in considerazione la possibilità di nuovi attacchi contro Teheran. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno annunciato l'intenzione di imporre pedaggi sul Golfo di Hormuz, area strategica per il traffico marittimo mondiale. Dopo un incontro in Cina con il presidente cinese, l'ex presidente statunitense ha ripreso a lanciare ultimatum verso l'Iran, lasciando intuire un possibile aumento delle tensioni nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – "La calma prima della tempsta". Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra gli Usa e la Repubblica islamica non decolla e Trump,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trump se impacienta con Irán: No me gusta

Video Trump se impacienta con Irán: No me gusta

Sullo stesso argomento

Trump: “Allargheremo a nuovi bersagli gli attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”Trump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo.

Trump: “Nuovi attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”. Nuova Guida suprema entro 24 oreTrump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo.

usa iran usa iran trump pensaUsa-Iran, Trump pensa a nuovi attacchi. Teheran: Pedaggi per HormuzTempo di lettura: 3 minuti(Adnkronos) – La calma prima della tempsta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New Yor ... vglobale.it

usa iran usa iran trump pensaIran, Trump valuta nuovi attacchi e pensa al rebranding di 'Epic Fury'Secondo quanto assicura all'Adnkronos una fonte al Pentagono, una decisione finale non sarebbe stata ancora presa ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web