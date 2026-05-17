Usa-Iran Trump pensa a nuovi attacchi Teheran | Pedaggi per Hormuz
Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a intensificarsi, con il governo americano che prende in considerazione la possibilità di nuovi attacchi contro Teheran. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno annunciato l'intenzione di imporre pedaggi sul Golfo di Hormuz, area strategica per il traffico marittimo mondiale. Dopo un incontro in Cina con il presidente cinese, l'ex presidente statunitense ha ripreso a lanciare ultimatum verso l'Iran, lasciando intuire un possibile aumento delle tensioni nella regione.
(Adnkronos) – "La calma prima della tempsta". Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra gli Usa e la Repubblica islamica non decolla e Trump,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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