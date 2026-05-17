Usa-Iran Trump pensa a nuovi attacchi Teheran | Pedaggi per Hormuz

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a intensificarsi, con il governo americano che prende in considerazione la possibilità di nuovi attacchi contro Teheran. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno annunciato l'intenzione di imporre pedaggi sul Golfo di Hormuz, area strategica per il traffico marittimo mondiale. Dopo un incontro in Cina con il presidente cinese, l'ex presidente statunitense ha ripreso a lanciare ultimatum verso l'Iran, lasciando intuire un possibile aumento delle tensioni nella regione.

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