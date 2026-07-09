È stata avviata la missione Europa, una nuova strategia del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, che ha siglato un accordo con i tour operator. L’obiettivo è diversificare l’offerta turistica puntando su un ampio numero di asset. La missione mira a rafforzare la presenza nei mercati europei attraverso collaborazioni con operatori del settore. La partnership con i tour operator rappresenta un passo importante per ampliare la promozione e l’attrattiva del territorio.

Diversificare e puntare quindi su un ampio ventaglio di asset è la strategia turistica vincente del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco. "Un consorzio turistico riunisce strumenti, competenze e processi finalizzati alla promozione di una determinata destinazione o di più destinazioni, delle strutture ricettive e dei servizi turistici del territorio in cui opera – dice Roberto Pinna, direttore del consorzio Sondrio e Valmalenco -. Il suo obiettivo è intercettare la domanda, orientare le scelte dei viaggiatori e generare valore economico diffuso per l’intera destinazione. Promuovere un territorio significa operare in un mercato unico,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuove strategie turistiche: "Parte la missione Europa". Patto con i tour operator

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