Stop ai bagarini salta fila e ai tour operator scorretti | nuove regole per i biglietti del Colosseo

Da oggi entrano in vigore nuove regole per l’acquisto dei biglietti del Colosseo, con l’obiettivo di contrastare i bagarini e i tour operator che operano in modo scorretto. Sono state introdotte modalità di rilascio più controllate e sono state adottate misure per sospendere le attività di operatori non conformi alle norme vigenti. Le modifiche riguardano anche il sistema di vendita e distribuzione dei biglietti, per garantire maggiore trasparenza.

Nuove modalità di rilascio dei biglietti, lotta ai bagarini e sospensione dei tour operator scorretti. È una battaglia continua quello del Parco Archeologico del Colosseo per far rispettare le regole per accedere all'area. Una prima novità si vedrà già a partire da domani mentre è pronto un giro.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Biglietti Colosseo, sistema sotto pressione: segnalazioni e nuove regoleVisitare il Colosseo resta una delle esperienze più richieste dai turisti di tutto il mondo che arrivano a Roma, ma negli ultimi mesi l’acquisto dei... Rinnovabili in Abruzzo, nuove regole: stop impianti vicino ai beni tutelatiL'Aquila - Il Consiglio regionale approva la legge sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili introducendo limiti stringenti a tutela del...