Energia Europa | Strategie visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura

Da quotidiano.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo evento di QN Energia, intitolato Energia Europa, ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle strategie energetiche dell’Unione. La giornata è stata dedicata non solo all’analisi delle fonti di approvvigionamento, ma anche alle prospettive di integrazione e alle rotte da seguire per garantire un sistema energetico più coeso e sicuro. Diversi interventi hanno evidenziato le sfide e le opportunità nel settore.

Il nuovo appuntamento di QN Energia,  Energia Europa,  non è solo un dibattito sulle fonti di approvvigionamento, ma una riflessione sulla forza motrice dell’integrazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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