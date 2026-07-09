Nuove sanzioni contro i trafficanti Meloni | L’Europa segue il nostro approccio concreto e intransigente
L’Unione Europea ha introdotto nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti. La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Europa sta adottando un approccio più concreto e intransigente, simile a quello italiano. Ha aggiunto che l’obiettivo era rendere più responsabile la gestione dell’immigrazione e migliorare la sicurezza dei cittadini. Secondo le sue parole, i fatti mostrano che questa strategia sta prendendo forma.
“Volevamo cambiare l’approccio europeo sull’immigrazion e, renderlo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. La proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo”. Così la premier Giorgia Meloni sui suoi profili social all’indomani della conclusione del vertice Nato ad Ankara. Un’occasione strategica in cui l’Italia ha confermato il ruolo da protagonista nello scenario internazionale. Meloni: l’Europa cambia approccio sull’immigrazione. “Colpire questi gruppi – scrive ancora la premier – significa agire alla radice di un fenomeno che lucra sulla vita delle persone, alimenta insicurezza e mette a rischio vite umane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie e thread social correlati
Zelensky: "Nostro missile Flamingo contro impianto russo a 1.000 km dal confine". Mosca: "Risponderemo in modo deciso alle nuove sanzioni Ue"Un missile ucraino, denominato Flamingo, ha colpito un impianto situato a circa 1.
Migranti, Meloni in Armenia scuote l’Europa: flussi incontrollati minacciano la democrazia. Stop ai trafficanti: ecco il piano per il MediterraneoDurante un vertice in Armenia, il presidente del Consiglio ha parlato di migranti, definendoli una minaccia ibrida e sottolineando la necessità di...
Temi più discussi: Ue, sanzioni ai produttori di droni russi dopo i raid su Kiev; Raid russi sull’Ucraina. Kallas: nuove sanzioni contro la Russia; Nuove disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani - Confcommercio; Attacco russo, Kallas: parole non fermano Mosca, proporrò nuove sanzioni oggi.
Cinque nuove fototrappole mobili contro l'abbandono dei rifiuti in città. Dallo scorso novembre la polizia locale del capoluogo ha comminato 59 sanzioni, pari a 6200 euro, con una media di 105 euro a multa x.com
Cinque nuove fototrappole mobili contro l'abbandono dei rifiuti in città. Dallo scorso novembre la polizia locale del capoluogo ha comminato 59 sanzioni, pari a 6200 euro, con una media di 105 euro a multa facebook
Ue, nuove sanzioni contro i produttori di droni russi dopo i massicci attacchi a KievLe nuove sanzioni annunciate da Kaja Kallas prenderanno di mira il complesso militare-industriale russo, comprese le aziende che producono componenti per i droni Shahed e Geran. View on euronews ... msn.com
L'Ue propone un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di migrantiBRUXELLES - La Commissione europea e l'Alta rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, hanno proposto un nuovo regime di sanzioni per contrastare il traffico di migranti, la tratta di esse ... ansa.it