Nuove sanzioni contro i trafficanti Meloni | L’Europa segue il nostro approccio concreto e intransigente

Notizia in breve

L’Unione Europea ha introdotto nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti. La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Europa sta adottando un approccio più concreto e intransigente, simile a quello italiano. Ha aggiunto che l’obiettivo era rendere più responsabile la gestione dell’immigrazione e migliorare la sicurezza dei cittadini. Secondo le sue parole, i fatti mostrano che questa strategia sta prendendo forma.