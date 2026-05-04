Durante un vertice in Armenia, il presidente del Consiglio ha parlato di migranti, definendoli una minaccia ibrida e sottolineando la necessità di rafforzare la collaborazione internazionale per contrastare i trafficanti. Ha evidenziato come i flussi migratori incontrollati possano mettere a rischio le istituzioni democratiche europee e ha annunciato un piano mirato a intervenire nel Mediterraneo per fermare le reti di trafficanti di esseri umani.

Summit Cpe Armenia, Giorgia Meloni sui migranti tiene la barra e dritta e ribadisce con fermezza: sono una minaccia ibrida, serve cooperazione contro i trafficanti. L’agenda è fissata e gli incontri organizzati sulla base di una certezza non suscettibile di aggiornamenti e cambi in corso d’opera: Giorgia Meloni arriva al summit della Comunità Politica Europea ( Cpe ) a Yerevan con la determinazione di chi non intende più inseguire le emergenze, ma governarle. Non per niente, accolta dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan, la premier italiana ha centrato il suo intervento sulla gestione dei flussi migratori, inserendoli nel quadro di quella che definisce una “policrisi” globale che mette a rischio la tenuta stessa dell’Occidente.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, Meloni in Armenia scuote l’Europa: flussi incontrollati minacciano la democrazia. Stop ai trafficanti: ecco il piano per il Mediterraneo

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