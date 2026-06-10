Un missile ucraino, denominato Flamingo, ha colpito un impianto situato a circa 1.000 chilometri dal confine russo. La notizia è stata comunicata dal presidente ucraino, che ha confermato l’uso di questa arma contro la struttura. Mosca ha risposto annunciando che adotterà misure decise in risposta alle nuove sanzioni imposte dall’Unione Europea. La guerra tra i due paesi continua senza interruzioni dal febbraio 2022.

Il presidente ucraino rivendica con orgoglio che il proprio Paese ha colpitoun impianto bellico in Russia. Il cancelliere tedesco Merz: "Russia sempre più sotto pressione". Tajani: "Nelle prossime settimane vertice eruopeo a cinque". La Bulgaria: "Stop invio armi in Ucraina" Prosegue senza esclusione di colpi la guerra tra Russia e Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022 dopo l'invasione russa. Nella serata di martedì un drone ucraino ha colpito un gruppo di minorenni nella regione ucraina di Lugansk, annessa dalla Russia nel 2022, uccidendo un ragazzo di 17 anni. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione russa, Leonid Pasechnik. "Ieri sera a Irmino, un drone nemico ha attaccato un gruppo di adolescenti in minimoto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Zelensky: "Nostro missile Flamingo contro impianto russo a 1.000 km dal confine". Mosca: "Risponderemo in modo deciso alle nuove sanzioni Ue"

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Zelensky Worsens Global Oil Crisis Amid Hormuz Chokehold, Bombs Russia's Top Refinery In…| Ukraine

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