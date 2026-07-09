Nuove intercettazioni sull’inchiesta arbitrale | spunta anche Torino Inter coinvolto il nome di Mariani

Notizia in breve

Nelle nuove intercettazioni dell'inchiesta arbitrale si parla di alcune designazioni della stagione 2025-26, con riferimenti a Torino Inter e al nome di Mariani. Le conversazioni recenti rivelano dettagli su come siano state assegnate alcune partite, risalendo a incontri e telefonate tra gli intermediari. Le intercettazioni riguardano anche le designazioni per le partite più recenti, con particolare attenzione alle decisioni prese nella stagione appena conclusa.