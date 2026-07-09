Nuove intercettazioni sull’inchiesta arbitrale | spunta anche Torino Inter coinvolto il nome di Mariani
Nelle nuove intercettazioni dell'inchiesta arbitrale si parla di alcune designazioni della stagione 2025-26, con riferimenti a Torino Inter e al nome di Mariani. Le conversazioni recenti rivelano dettagli su come siano state assegnate alcune partite, risalendo a incontri e telefonate tra gli intermediari. Le intercettazioni riguardano anche le designazioni per le partite più recenti, con particolare attenzione alle decisioni prese nella stagione appena conclusa.
di Alberto Petrosilli Repubblica: nel fascicolo sull’inchiesta arbitrale emergono conversazioni recenti su alcune designazioni della stagione 2025-26. L’inchiesta sul mondo arbitrale torna al centro dell’attenzione con la pubblicazione di nuove intercettazioni relative alla stagione appena conclusa. A pochi giorni dalla decisione della Procura sull’eventuale archiviazione del fascicolo, emergono nuovi elementi che riguardano alcune designazioni arbitrali di partite dell’Inter. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo quanto riportato da la Repubblica, gli investigatori stanno analizzando alcune conversazioni attribuite a Gianluca Rocchi, ex designatore di Serie A e Serie B. 🔗 Leggi su Internews24.com
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