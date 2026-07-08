La Procura di Milano ha acquisito nuove intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta sulle interferenze nelle designazioni arbitrali, che coinvolgono l’ex designatore Gianluca Rocchi. Tra gli aspetti sotto esame ci sono anche le decisioni prese durante la partita Torino-Inter. Rocchi si è dimesso nelle ultime settimane ed è stato sostituito da Orsato. Le indagini continuano a focalizzarsi sui presunti tentativi di influenzare le scelte degli arbitri nelle gare di calcio.

Si amplia l’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte interferenze nelle designazioni arbitrali che coinvolge l’ex designatore Gianluca Rocchi, dimessosi nelle scorse settimane e sostituito da Daniele Orsato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i magistrati avrebbero notificato un nuovo invito a comparire che estende il numero delle partite finite sotto osservazione. Oltre ai tre incontri già oggetto dell’indagine relativi alla stagione 202425, l’attenzione degli inquirenti si concentra ora anche su Torino-Inter del 26 aprile 2026. L’ipotesi investigativa è che, in occasione di quella gara, Rocchi abbia designato l’arbitro Maurizio Mariani solo dopo un presunto confronto con esponenti dell’ Inter, poiché il direttore di gara non sarebbe stato gradito al club nerazzurro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Inchiesta sugli arbitri, nuove intercettazioni per Rocchi: sotto esame anche Torino-Inter

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Trema l'Inter incubo serie B | Nuove intercettazioni e incontri segreti sotto indagine

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