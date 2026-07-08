Inchiesta arbitri nuove intercettazioni su Rocchi | Torino-Inter dell' aprile 2026 a Mariani accordo coi nerazzurri
Nuove intercettazioni nell’inchiesta sugli arbitri rivelano un presunto accordo tra un arbitro e l’Inter per la partita Torino-Inter dell’aprile 2026. Secondo i magistrati, l’arbitro avrebbe collaborato con rappresentanti del club nerazzurro. La contestazione di frode sportiva si basa ora su un’ipotesi di condotta concertata, coinvolgendo anche altri esponenti dell’Inter. L’inchiesta continua ad approfondire i rapporti tra arbitri e club.
Rispetto alla prima formulazione, cambia anche il quadro accusatorio contestato a Rocchi. L’ipotesi di frode sportiva viene ora descritta dai magistrati come una condotta realizzata, secondo l’accusa, in concorso con esponenti dell’Inter e in accordo con loro L’inchiesta sugli arbitri della p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Torino.
INCHIESTA ARBITRI, IL GIP NEGA NUOVE INTERCETTAZIONI
Notizie e thread social correlati
Inchiesta sugli arbitri, nuove intercettazioni per Rocchi: sotto esame anche Torino-InterLa Procura di Milano ha acquisito nuove intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta sulle interferenze nelle designazioni arbitrali, che coinvolgono...
Inchiesta arbitri, nuove intercettazioni su Rocchi e Gervasoni: spunta la telefonata che tira in ballo un dirigente dell’Inter!Nuove intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri rivelano una telefonata tra un dirigente dell’Inter e alcuni ufficiali di gara, tra...
Temi più discussi: Caso arbitri, il designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter del 26 aprile 2026. I pm: C'era un accordo con esponenti nerazzurri in rapporti con Gravina; Caos arbitri, Rocchi intercettato: nel mirino una partita di aprile. Accordo con l'Inter per la designazione di Mariani; Scandalo Rocchi, intercettato anche prima di Torino-Inter di aprile: Arbitri concordati con esponenti dell’Inter in rapporti con Gravina; Inchiesta arbitri-Inter, arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti preferenziali con Gravina.
Inchiesta arbitri nulla inchiesta curve nulla inchiesta plusvalenze Napoli nulla. Agnelli che aveva denunciato squalificato, Juve penalizzata in corso al campionato, arbitri graditi. Tanto come sempre paga la Juve, per cose che fanno tutti. 2006-2023 #INTER #D facebook
Corriere della sera: C'era un accordo con esponenti nerazzurri in rapporti con Gravina. Arbitri concordati con esponenti dell'inter. Ve lo abbiamo detto dall'inizio. Nuovo invito a comparire per Rocchi. E stavolta negli atti spunta Torino–Inter del x.com
Quattro le gare nel mirino dell'inchiesta arbitri, anche Torino-Inter del '26(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Ci sono nuove intercettazioni nell'inchiesta della procura di Milano sulle presunte interferenze dell'Inter su Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri tra gli indagati ... corrieredellosport.it
Inchiesta arbitri, per Rocchi nuova accusa di frode sportiva: Si accordò con l’Inter per avere Mariani in campo nel match col TorinoLe intercettazioni acquisite dalla Procura di Milano sulle presunte interferenze esercitate dalla società nerazzurra sull’arbitro aggravano la sua posizione: sotto la lente finisce una quarta partita, ... ilgiorno.it