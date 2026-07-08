Inchiesta arbitri nuove intercettazioni su Rocchi | Torino-Inter dell' aprile 2026 a Mariani accordo coi nerazzurri

Notizia in breve

Nuove intercettazioni nell’inchiesta sugli arbitri rivelano un presunto accordo tra un arbitro e l’Inter per la partita Torino-Inter dell’aprile 2026. Secondo i magistrati, l’arbitro avrebbe collaborato con rappresentanti del club nerazzurro. La contestazione di frode sportiva si basa ora su un’ipotesi di condotta concertata, coinvolgendo anche altri esponenti dell’Inter. L’inchiesta continua ad approfondire i rapporti tra arbitri e club.