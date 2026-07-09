Un nuovo modello di Opel Grandland è stato presentato, includendo una versione completamente elettrica. Il SUV mantiene le caratteristiche di comfort e spazio, con aggiornamenti tecnici rispetto alle versioni precedenti. La versione elettrica si affianca a quelle a benzina e diesel, offrendo nuove opzioni di alimentazione. La produzione e la commercializzazione sono in corso. Il modello si rivolge a clienti interessati a un veicolo spazioso, con motorizzazioni alternative e tecnologie aggiornate.

La storia del Grandland in casa Opel è quella di un modello che nel tempo ha saputo crescere e aggiornarsi, diventando il SUV di punta del marchio tedesco. Con questa seconda generazione - costruita sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, condivisa con la Peugeot e-3008 - la Grandland ha fatto un salto di qualità significativo: 17 cm di lunghezza in più rispetto alla generazione precedente, un passo più generoso di oltre 10 cm e un'offerta di motorizzazioni interamente elettrificate, con addio definitivo al diesel. La versione AWD che abbiamo provato è il vertice della gamma elettrica: due motori, uno per asse, per una potenza complessiva di 325 CV e trazione integrale permanente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuova Opel Grandland: il SUV tedesco è anche elettrico e punta sul comfort

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