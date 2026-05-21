Opel | 650 tagli in Germania e il nuovo SUV elettrico nasce in Cina

Opel ha annunciato che circa 650 lavoratori saranno coinvolti in tagli di personale nei siti tedeschi, mentre il nuovo SUV elettrico sarà sviluppato e prodotto in Cina. La decisione riguarda specificamente alcune fasi della progettazione e produzione, con alcuni componenti fondamentali del veicolo progettati e realizzati nel paese asiatico. Non sono stati forniti dettagli su come cambierà il ruolo degli ingegneri tedeschi nel progetto, né si conoscono i componenti specifici coinvolti.

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? Punti chiave Come cambierà il ruolo degli ingegneri tedeschi nel nuovo progetto?. Quali componenti vitali del SUV saranno interamente progettati in Cina?. Perché Stellantis ha scelto di ridurre l'organico a Rüsselsheim?. Come influirà la partnership con Leapmotor sulla qualità del veicolo?.? In Breve Rüsselsheim riduce il personale da 1.650 a 1.000 unità per focus su software e IA.. Il SUV di segmento C sarà lanciato nell'estate 2028 tramite partnership Leapmotor.. Stellantis detiene il 21% di Leapmotor con una joint venture al 51%.. Ingegneri tedeschi cureranno telaio, sterzo e comfort per integrare la base tecnologica asiatica..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Opel: 650 tagli in Germania e il nuovo SUV elettrico nasce in Cina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Opel Grandland Electric AWD: prova su strada del SUV elettrico a trazione integraleCon Grandland Electric AWD, Opel presenta il suo SUV più grande e potente, che non disdegna di affrontare qualche sfida in più rispetto alle... Stellantis, cresce la collaborazione con Leapmotor: nuovo Suv OpelAmpliare la gamma della linea Suv di Opel per consolidare ulteriormente un rapporto che va avanti dal 2023.