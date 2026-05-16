Opel Grandland si fa elettrica Trazione integrale a batteria riprese lampo e grande comfort

L'Opel Grandland si trasforma in versione elettrica, offrendo ora una trazione integrale alimentata a batteria. La vettura misura 4,65 metri e si presenta con caratteristiche di comfort e prestazioni elevate. La nuova versione si distingue per l'installazione di motori elettrici che garantiscono riprese rapide, rendendola una proposta aggiornata per il segmento dei SUV di medie dimensioni. La trazione a batteria punta a migliorare la dinamica di guida e l'efficienza complessiva del modello.

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Opel Grandland Electric a trazione integrale rappresenta la nuova vetta tecnologica per il Marchio tedesco di Stellantis, mettendo sul piatto dimensioni generose di 4,65 metri e prestazioni rilevanti. La trazione integrale a doppio motore scarica a terra 325 cavalli, supportata da una batteria da 73 kWh che garantisce un raggio d’azione di 501 chilometri secondo il ciclo WLTP. Il design esterno adotta la calandra Vizor 3D, eliminando ogni cromatura per una estetica votata alla sostenibilità ambientale. La sagoma affinata ottiene un coefficiente di resistenza di 0,278, assicurando fluidità aerodinamica durante i viaggi autostradali grazie ai cerchi da 20 pollici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Opel Grandland si fa elettrica. Trazione integrale a batteria riprese lampo e grande comfort ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Opel Grandland: ora al top con la trazione integrale Sullo stesso argomento Opel Grandland Electric AWD: prova su strada del SUV elettrico a trazione integraleCon Grandland Electric AWD, Opel presenta il suo SUV più grande e potente, che non disdegna di affrontare qualche sfida in più rispetto alle... Nuova elettrica Opel grazie a Leapmotor: si chiamerà Ascona o Vectra?La prima Opel sviluppata sulla tecnologia di Leapmotor non ha ancora un nome ufficiale, ma sarà un nuovo SUV elettrico di segmento C che arriverà nel... Nuova Opel Grandland: il SUV si fa più grande e abbraccia l’elettrico [FOTO e VIDEO]Opel svela la nuova Grandland, con il SUV di nuova generazione che sarà anche con alimentazione 100% elettrica, in linea con quanto previsto dalla strategia della Casa del Fulmine che prevede la ... motorionline.com Opel Grandland PHEV 2023 | Com’è & Come vaOpel Grandland PHEV – È sabato ed l’ora del classico appuntamento con una nuova puntata del nostro ‘Com’è & Come va’: questa settimana è il turno della versione plug-in della Grandland, un modello ... motorionline.com