Un morto dopo un’esplosione all’ex stabilimento Esplodenti Sabino di Casalbordino, ora di proprietà di un gruppo turco. L’incidente è avvenuto all’interno dell’impianto, senza altri feriti segnalati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica dell’esplosione è ancora da accertare. La zona è stata messa sotto sequestro. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause dell’incidente.

AGI - Una violenta esplosione è avvenuta a Casalbordino all'interno dell'ex stabilimento della Esplodenti Sabino, oggi di proprietà del gruppo turco Arca Defence. L'allarme è scattato intorno alle 8 del mattino, attivando i soccorsi per le operazioni tuttora in corso. Il bilancio attuale è di una vittima accertata e di una persona ferita gravemente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, l'elisoccorso, le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. Chi era la vittima e la prima ricostruzione dell'incidente. La vittima rinvenuta all'interno dello stabilimento si chiamava Carlo Piscopo, aveva 59 anni ed era originario di Montefalcone nel Sannio (Campobasso), ma residente a Casalbordino (Chieti). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nuova esplosione all'ex Esplodenti Sabino di Casalbordino: un morto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ex Esplodenti Sabino, a fine mese parere Ministero Interno

Notizie e thread social correlati

**Chieti: esplosione alla Ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, un morto e un ferito**Questa mattina alle 8 si è verificata un’esplosione nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, in provincia di Chieti.

Esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, un morto: la fabbrica smonta e disattiva munizioni militariAlle 9 di stamattina si è verificata un’esplosione all’interno della fabbrica di munizioni militari, causando un morto e un ferito.

Temi più discussi: Nuova esplosione a Casalbordino; Chieti, esplosione alla ex Esplodenti Sabino a Casalbordino: un morto e un ferito; Chieti, esplosione alla ex Esplodenti Sabino a Casalbordino: un morto e un ferito; Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni.

Casalbordino: nuova esplosione nell’ex Sabino Spa, morto un 59enne ed un feritoUn forte boato poco dopo le ore 8,00 di questa mattina, giovedì 9 luglio, ha gettato nel panico i residenti di Contrada termine a Casalbordino ... rete8.it

Esplosione nella fabbrica di munizioni a Casalbordino: un morto e un ferito, nel 2023 morirono tre operaiUna nuova esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, nel Chietino, ha provocato un morto e un ferito. La deflagrazione è avvenuta nella mattinata di giovedì nello stabilimento che si occupa di ... fanpage.it