Questa mattina alle 8 si è verificata un’esplosione nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, in provincia di Chieti. L’incidente ha causato un morto e un ferito. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. La causa dell’esplosione non è ancora stata chiarita. La dinamica dell’incidente e le conseguenze sono al momento oggetto di indagine.

Chieti, 9 lug. - (Adnkronos) - Una nuova esplosione si è verificata questa mattina, intorno alle 8, nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino (Ch). La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilomentri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della Protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - **Chieti: esplosione alla Ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, un morto e un ferito**

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Ex Esplodenti Sabino, a fine mese parere Ministero Interno

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