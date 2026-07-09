Esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino un morto | la fabbrica smonta e disattiva munizioni militari

Da virgilio.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 9 di stamattina si è verificata un’esplosione all’interno della fabbrica di munizioni militari, causando un morto e un ferito. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di smontaggio e disattivazione delle munizioni. La vittima è rimasta coinvolta nelle esplosioni, mentre il ferito è stato soccorso sul posto. La fabbrica, specializzata nella gestione di materiali esplosivi, sta attualmente interrompendo le attività.

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Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un’esplosione avvenuta intorno alle 9 all’interno dello stabilimento della Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti. La fabbrica è specializzata nella demilitarizzazione di ordigni ed esplosivi bellici ed è già stata teatro di altri due incidenti mortali negli ultimi anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso, i carabinieri e le forze dell’ordine. Esplosione avvertita a grande distanza Di cosa si occupa la Sabino Esplodenti Terza tragedia nello stabilimento in sei anni Casalbordino si ferma dopo la tragedia Esplosione avvertita a grande distanza La violenta esplosione è stata avvertita anche a diversi chilometri di distanza, richiamando immediatamente l’attenzione dei residenti della zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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