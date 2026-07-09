Alle 9 di stamattina si è verificata un’esplosione all’interno della fabbrica di munizioni militari, causando un morto e un ferito. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di smontaggio e disattivazione delle munizioni. La vittima è rimasta coinvolta nelle esplosioni, mentre il ferito è stato soccorso sul posto. La fabbrica, specializzata nella gestione di materiali esplosivi, sta attualmente interrompendo le attività.

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un’esplosione avvenuta intorno alle 9 all’interno dello stabilimento della Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti. La fabbrica è specializzata nella demilitarizzazione di ordigni ed esplosivi bellici ed è già stata teatro di altri due incidenti mortali negli ultimi anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso, i carabinieri e le forze dell’ordine. Esplosione avvertita a grande distanza Di cosa si occupa la Sabino Esplodenti Terza tragedia nello stabilimento in sei anni Casalbordino si ferma dopo la tragedia Esplosione avvertita a grande distanza La violenta esplosione è stata avvertita anche a diversi chilometri di distanza, richiamando immediatamente l’attenzione dei residenti della zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, un morto: la fabbrica smonta e disattiva munizioni militari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

**Chieti: esplosione alla Ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, un morto e un ferito**Questa mattina alle 8 si è verificata un’esplosione nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, in provincia di Chieti.

Chieti, esplosione in fabbrica: un morto e un ferito nella ditta Sabino di CasalbordinoUn'esplosione in una fabbrica di Casalbordino, Chieti, ha provocato un morto e un ferito.

Temi più discussi: Chieti, esplosione alla ex Esplodenti Sabino a Casalbordino: un morto e un ferito; Nuova esplosione a Casalbordino; Chieti, esplosione alla ex Esplodenti Sabino a Casalbordino: un morto e un ferito; Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni.

#Chieti Esplosione alla Sabino Esplodenti, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita. - X x.com

Casalbordino, nuova esplosione. Un morto e un ferito graveNuovo grave fatto di cronaca alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, azienda che lavora materiale pirico. Stamane attorno alle 8 è avvenuta una forte deflagrazione. Sarebbero coinvolti due operai: uno ... rainews.it

Esplosione in una fabbrica del Chietino, un morto e un ferito alla ex Sabino Esplodenti di CasalbordinoUna nuova esplosione si è verificata questa mattina, intorno alle 8, nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino (Ch). La deflagrazione è stata violenta e ... ilmessaggero.it