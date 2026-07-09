Nuova esplosione alla fabbrica di Casalbordino la denuncia | In 6 anni 7 operai morti Siamo stati ignorati

Una nuova esplosione si è verificata alla fabbrica di Casalbordino, dove in sei anni sono morte sette persone. Un rappresentante dei lavoratori ha denunciato che le morti sono state ignorate e che nulla è cambiato nonostante i incidenti ripetuti. La fabbrica, ex Sabino Esplodenti, ha registrato l'ultimo incidente con un morto. La situazione viene descritta come un’accettazione di sacrifici da parte dei lavoratori, senza interventi significativi per migliorare le condizioni di sicurezza.

Casalbordino (Chieti) conta un nuovo morto in un incidente all’ex Sabino Esplodenti. "Siamo arrivati a sette morti dal 2020 e non cambia nulla. È l'accettazione di qualsiasi livello di sacrificio", denuncia a Fanpage.it il portavoce di Forum H2O Augusto De Sanctis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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