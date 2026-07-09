Esplosione nella fabbrica di munizioni a Casalbordino | un morto e un ferito nel 2023 morirono tre operai

Nella mattinata del 9 luglio si è verificata un’esplosione presso uno stabilimento che si occupa di smaltimento di munizioni militari a Casalbordino. L’incidente ha causato un morto e un ferito. Nel 2023, altri tre operai sono deceduti in incidenti simili nello stesso sito.

Una nuova esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, nel Chietino, ha provocato un morto e un ferito. La deflagrazione è avvenuta nella mattinata di oggi, 9 luglio, nello stabilimento che si occupa di smaltimento di munizioni militari. Nel settembre 2023, nella stessa fabbrica, morirono tre operai in un altro incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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