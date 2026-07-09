LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | splendido oro di Santambrogio attesa per la 4×200

A 550 metri, la squadra italiana e quella russa sono a pari merito con un tempo di 1.51, mentre la Gran Bretagna si trova a circa 0,87 secondi indietro. A 500 metri, l’Italia guida davanti a Russia e Gran Bretagna con un margine di circa 0,87 e 2 secondi rispettivamente. La gara si sta sviluppando con questi distacchi, mentre si attende la fase conclusiva della staffetta 4x200 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Ai 550 Italia e Russia insieme con 1.51 sulla Gran Bretagna. 20.30 Ai 500 Italia davanti a Russia (+0.87) e Gran Bretagna (+2.02) 20.29 Ai 450 Guarnieri passa in testa con 0.96 su Brykanova. Si viaggia abbondantemente sotto il record europeo junior. 20.29 La Russia cambia in testa dopo la seconda frazione con 0.11 sull’Italia, 2.33 sulla Gran Bretagna e 5.50 sulla Spagna, quarta. 20.28 Ai 35o si avvicina la RUssia. Domina in testa con 0.85 su Diakova ed 1.65 su Capron 20.28 Ai 300 Domina davanti a Diakova (1.07) e Capron (1.34) 20.27 Ai 250 Italia in testa con 0.47 sulla Gran Bretagna, 1.17 sulla Russia e 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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