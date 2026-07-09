LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Ceolin e i ranisti protagonisti in batteria! Mao accende la 4×200 azzurra! Finali dalle 18.00
Durante le batterie degli Europei juniores di nuoto a Monaco, i nuotatori italiani Ceolin e i ranisti sono stati protagonisti, mentre Mao ha acceso la staffetta 4×200 stile libero maschile. La giornata si è conclusa con le finali previste a partire dalle 18.00. La mattinata è stata caratterizzata da risultati positivi per la squadra italiana, che ha partecipato alle prove di batteria. La diretta è terminata alle 11.18, ringraziando i presenti per aver seguito l’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata 11.15: E’ stata una mattinata molto positiva per la squadra azzurra, questa terza di batterie agli Europei junioires di Monaco. Tante qualificazioni, tanti tempi di qualità, una 4×200 stile libero donne che lascia molto ben sperare per il pomeriggio 11.13: Queste le nazionali finaliste della staffetta 4×200 Russia, Italia, Gbr, Germania, Romania, Ungheria, Spagna, Francia 11.12. Italia in finale con il secondo tempo! La seconda batteria va alla Germania con 8’09?29 11.07: a metà della seconda batteria Spagna, Francia, Germania 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
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