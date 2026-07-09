LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Ceolin e i ranisti protagonisti in batteria! Mao accende la 4×200 azzurra! Finali dalle 18.00

Notizia in breve

Durante le batterie degli Europei juniores di nuoto a Monaco, i nuotatori italiani Ceolin e i ranisti sono stati protagonisti, mentre Mao ha acceso la staffetta 4×200 stile libero maschile. La giornata si è conclusa con le finali previste a partire dalle 18.00. La mattinata è stata caratterizzata da risultati positivi per la squadra italiana, che ha partecipato alle prove di batteria. La diretta è terminata alle 11.18, ringraziando i presenti per aver seguito l’evento.