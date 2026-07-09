Thomas Carapia si è piazzato sesto nella finale dei 200 farfalla ai Campionati Europei Juniores a Monaco di Baviera. L'imolese ha concluso la gara tra i primi, cercando di ottenere una posizione sul podio. Ora il nuotatore prova a migliorarsi e a competere anche nei 100 metri.

Buon debutto europeo per Thomas Carapia (nella foto), sesto nella prima finale continentale. Ai campionati europei Junior in corso in Germania, a Monaco di Baviera, il giovane imolese centra il sesto posto nella finale dei 200 farfalla, provando a lottare per un posto sul podio. Il classe 2009 dell’ Imolanuoto ha chiuso con il tempo di 2’00’’42 dopo aver battagliato fino ai 100 metri con il vincitore, l’ungherese David Antal, prima di cedere qualcosa nella seconda parte. Una prima sui palcoscenici europei di categoria positiva per il nuovo talentino dell’Imolanuoto (già campione juniores dei 100 farfalla e secondo nei 200), che già ha avuto modo di mettersi alla prova e misurarsi con il nuoto dei grandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuoto. Europei Juniores: Carapia è sesto nei 200 farfalla. Ci riprova nei 100

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Santambrogio e Becattini avanti nei 100 farfalla, Aldrighetti e Acampora ok nei 200 mistiAi Campionati europei juniores di nuoto 2026, Santambrogio e Becattini conducono nei 100 farfalla, mentre Aldrighetti e Acampora si sono qualificati...

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: 4×100 sl mista e Volpe nei 1500 in finale! Bene Santambrogio nei 100 farfalla. Finali dalle 18.00Ai campionati europei juniores di nuoto, si sono svolte le batterie dei 1500 metri stile libero femminili e le qualificazioni per le staffette 4x100...

Temi più discussi: LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: doppio argento azzurro nelle 4×100 sl! Nannucci e Domina in finale dei 200 sl; Europei Juniores. Giorno 1. Italia bis d'argento con le 4x100 stile libero. Sei azzurri si qualificano per la finale. WRJ 4x100 stile libero maschile AIN.; LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: la 4×200 sl donne punta all’oro con Mao e Nannucci; Europei Juniores. Giorno 1. Il programma pomeridiano. La startlist. Dodici azzurri in gara e le due staffette.

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: la 4×200 sl donne punta all’oro con Mao e NannucciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. oasport.it

Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari mercoledì 8 luglio, tv, streaming, italiani in garaProseguiranno oggi gli Europei Juniores di nuoto 2026. Nella vasca di Monaco di Baviera, in Germania (località che ospita la rassegna fino al 12 luglio) ... oasport.it