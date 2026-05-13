Palermo Viiv | PrEP long-acting supera terapia orale contro Hiv

Una recente dichiarazione di un'azienda farmaceutica evidenzia che il proprio approccio strategico si concentra sulla ricerca di soluzioni che vadano oltre la terapia orale contro l'HIV. La società ha annunciato lo sviluppo di un trattamento a lunga durata, superando le modalità di somministrazione tradizionali. Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio volto a migliorare le opzioni terapeutiche disponibili per le persone affette dal virus.

(Adnkronos) – “ViiV realizza la propria visione strategica ricercando proposte che superino la terapia orale. Quest'ultima è oggi percepita come lo 'standard of care' in ambito Hiv, ma presenta già bisogni insoddisfatti in tutte quelle sottopopolazioni che hanno difficoltà di aderenza al trattamento. Pochi anni fa abbiamo introdotto un'offerta terapeutica con il long-acting e oggi,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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