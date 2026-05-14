Antinori Spallanzani | Contro Hiv vantaggi con terapia e profilassi long acting

Un esperto ha dichiarato che le formulazioni a lento rilascio degli antiretrovirali offrono benefici significativi sia per il trattamento che per la prevenzione dell’HIV, soprattutto in gruppi di persone considerati più vulnerabili e ad alto rischio di infezione. Le formulazioni a lungo rilascio sono state evidenziate come strumenti utili in contesti clinici complessi e per soggetti con esigenze specifiche. La discussione si concentra sull’efficacia di queste terapie e profilassi innovative.

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