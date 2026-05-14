Antinori Spallanzani | Contro Hiv vantaggi con terapia e profilassi long acting
Un esperto ha dichiarato che le formulazioni a lento rilascio degli antiretrovirali offrono benefici significativi sia per il trattamento che per la prevenzione dell’HIV, soprattutto in gruppi di persone considerati più vulnerabili e ad alto rischio di infezione. Le formulazioni a lungo rilascio sono state evidenziate come strumenti utili in contesti clinici complessi e per soggetti con esigenze specifiche. La discussione si concentra sull’efficacia di queste terapie e profilassi innovative.
(Adnkronos) – "Le formulazioni a lento rilascio degli antiretrovirali forniscono vantaggi sostanziali sia per la terapia che per la profilassi in popolazioni particolarmente difficili e particolarmente esposte" all'infezione da Hiv. "Possiamo annoverare tra queste le donne, perché la condizione femminile in questo contesto porta una vulnerabilità, le persone transgender, con dipendenze, con problemi psichiatrici, tutte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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