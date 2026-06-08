INPS sfida illustratori e fumettisti | trasformare i servizi in carte da gioco stile trading card

L'INPS ha lanciato una sfida rivolta a fumettisti e illustratori, chiedendo di trasformare tre servizi dell’ente in carte da gioco in stile trading card. L’obiettivo è comunicare i servizi attraverso immagini ispirate al mondo del gaming, coinvolgendo creativi di diversi settori. La partecipazione è aperta a professionisti e appassionati, senza limiti di età o esperienza. La selezione delle proposte avverrà tramite una commissione dedicata, con premi e riconoscimenti per i vincitori.

L’INPS prova a cambiare pelle. Almeno nel modo di comunicare. Fumettisti, illustratori e creativi di ogni tipo sono invitati a trasformare tre servizi INPS in carte illustrate ispirate al mondo del gaming e delle trading card. L’iniziativa si chiama “Crea con noi la prossima carta” ed è stata ufficialmente avviata nei giorni scorsi. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato rendere più immediata e visiva la comunicazione di informazioni utili, dall’altro avvicinare il linguaggio istituzionale a quello delle generazioni più giovani. Senza però sacrificare chiarezza e valore formale. Ogni partecipante può scegliere uno dei tre servizi proposti dall’INPS e reinterpretarlo attraverso il proprio stile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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