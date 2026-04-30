Vittimberga Inps | AI per un welfare più accessibile da semplificazione a servizi proattivi

L’Inps ha annunciato l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare i servizi di welfare. L’obiettivo è rendere più semplice e chiaro l’accesso alle prestazioni, avvicinando i cittadini alle risposte di cui hanno bisogno. La strategia si concentra sulla semplificazione delle procedure e sull’offerta di servizi più proattivi, con l’intento di facilitare l’interazione tra utenti e strutture amministrative.

(Adnkronos) – “Stiamo utilizzando l’intelligenza artificiale per rendere il welfare più accessibile, comprensibile e vicino ai cittadini”. Così Valeria Vittimberga, direttrice generale dell’Inps, intervenendo al convegno organizzato da Federmanager 'AI e Inps: come cambiano i servizi al cittadino'. Tra le principali applicazioni citate figurano assistenti virtuali evoluti, linguaggio amministrativo semplificato, domande precompilate e servizi digitali proattivi. “Lo Stato non deve parlare difficile: quando il linguaggio è opaco si crea una barriera che mina la fiducia”, ha osservato. L’obiettivo, ha aggiunto, è passare “da un’amministrazione che risponde dopo a un ente che aiuta a pianificare prima, orientando i cittadini verso le prestazioni cui hanno diritto senza costringerli a inseguire informazioni frammentate.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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