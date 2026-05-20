Nella serata di ieri, Monza ha battuto Juve Stabia con il punteggio di 2-1, grazie a una doppietta di Cutrone. La partita si è conclusa con la qualificazione del Monza alla fase finale. La squadra avversaria ha mostrato determinazione, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. La partita si è giocata davanti a un pubblico presente allo stadio, con i tifosi che hanno sostenuto entrambe le squadre lungo tutto l'incontro.

Monza?Juve Stabia di ieri è stata una partita che non racconta solo un risultato, ma un carattere. Finisce 2?1, doppietta di Cutrone, Monza in finale. Ma la storia non è così semplice, perché le Vespe hanno resistito, punto su punto, fiato su fiato, fino all’ultimo respiro. Il Monza ha fatto valere la sua struttura, la sua profondità, la sua qualità. Una corazzata brianzola che quando accelera fa male, e che ieri ha trovato in Cutrone un terminale feroce, lucido, decisivo. Due zampate da attaccante vero, due colpi che hanno indirizzato la serata e spinto i biancorossi verso la finale che volevano, che cercavano, che sentivano loro. Ma il calcio non è solo chi vince. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Monza, la notte della doppietta e dell’orgoglio: Juve Stabia a testa alta

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