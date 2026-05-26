La Fiorita ha vinto la Coppa Titano battendo il Tre Fiori 3-1 in finale al San Marino Stadium. La squadra di Montegiardino si è aggiudicata l’ottava coppa della sua storia. Il Tre Fiori, campione in carica, ha subito la rimonta dopo aver aperto le marcature. La partita si è conclusa con la premiazione della squadra vincente sul campo.

Si chiude nel segno de La Fiorita la stagione del calcio sammarinese. Sul prato del San Marino Stadium, la formazione di Montegiardino si aggiudica l’ottava Coppa Titano della sua storia, superando in rimonta per 3-1 i neocampioni del Tre Fiori, freschi di scudetto. Una sfida intensa, che ha visto come assoluto protagonista Emiliano Olcese, autore della doppietta decisiva che ha ribaltato l’iniziale svantaggio. Il match si sblocca dopo appena tre minuti a favore del Tre Fiori: Benedettini raccoglie una sponda aerea di Prandelli, si inserisce centralmente e fulmina Zavoli sul primo palo. La Fiorita non ci sta e reagisce guidata dal capitano Gasperoni, alla sua ultima recita in carriera, che al 10’ supera Nardi, ma vede il suo urlo di gioia strozzato sulla linea dal salvataggio di Rea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campionato sammarinese. La Fiorita batte il Tre Fiori e alza al cielo la Coppa Titano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Campionato Sammarinese 2025-26, 19. giornata | HL Tre Penne - La Fiorita 2-0

Notizie e thread social correlati

Coppa Titano. Tre Fiori e La Fiorita vincono e si danno appuntamento in finaleNella Coppa Titano, Tre Fiori e La Fiorita hanno vinto le rispettive semifinali e si preparano a sfidarsi in finale.

Campionato sammarinese. Scattano le semifinali: Virtus-Domagnano e Tre Penne-La FioritaOggi iniziano le semifinali del campionato sammarinese con le partite di andata tra Virtus e Domagnano e tra Tre Penne e La Fiorita.

Temi più discussi: La Virtus batte La Fiorita 2-1 e chiude al secondo posto; Fiorita - Tre Fiori, le parole dei due tecnici; #SanMarino, Day29: il Murata si prende il derby. Libertas alla post-season, il Tre Fiori non molla; Playoff: la Virtus rimonta per prendersi la piazza d’onore.

Campionato sammarinese. La Fiorita batte il Tre Fiori e alza al cielo la Coppa TitanoSi chiude nel segno de La Fiorita la stagione del calcio sammarinese. Sul prato del San Marino Stadium, la formazione di Montegiardino si aggiudica l’ottava Coppa Titano della sua storia, superando in ... ilrestodelcarlino.it

Calcio RSM, Coppa Titano a La FioritaL’ultima partita della stagione sammarinese si gioca al San Marino Stadium ed assegna la Coppa Titano – il trofeo più antico del calcio della Repubblica. A sfidarsi sono Tre Fiori, fresco di Scudetto, ... altarimini.it

Dieci delle sedici squadre del massimo campionato di San Marino avranno un nuovo allenatore la prossima stagione reddit