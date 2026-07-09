Notte Bianca il paese fa il pieno | Il commercio torna protagonista

Un grande successo. La Notte Bianca "Luglio con Noi", organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Spianate nell’ambito del Luglio Altopascese 2026, ha confermato ancora una volta di essere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati, trasformando la frazione in un luogo di incontro, socialità e vitalità. Centinaia e centinaia di persone hanno animato per tutta la serata il centro del paese, tra musica, spettacoli, street food, mercatini, negozi aperti e iniziative dedicate a tutte le età. Un risultato che, per una realtà come Spianate, assume un valore ancora più significativo e testimonia quanto sia possibile costruire occasioni di richiamo quando un territorio sceglie di lavorare insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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