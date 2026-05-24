Nardò in festa per la notte bianca del commercio

Notizia in breve

Il 1 giugno 2026, il centro di Nardò ospiterà la Notte Bianca del Commercio, un evento che coinvolge le attività commerciali e anima le strade cittadine. La manifestazione trasformerà le vie in un grande spazio aperto dedicato alla promozione del commercio locale e alla socializzazione estiva. L’evento si svolge di sera, offrendo un’occasione di aggregazione per residenti e visitatori. La giornata punta a valorizzare il ruolo delle attività commerciali nel tessuto urbano.