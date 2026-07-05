La Notte Bianca ha trasformato il centro di Empoli, con luminarie e musica che hanno animato le strade. Le attività commerciali hanno partecipato alla serata con aperture e promozioni, mentre i cittadini hanno approfittato delle iniziative serali. L’evento ha visto una partecipazione numerosa, creando un’atmosfera di festa e socializzazione nel cuore della città. La manifestazione si inserisce in una serie di appuntamenti estivi dedicati alle serate di shopping e intrattenimento.

EMPOLI – Un Giro d’Empoli illuminato a festa per le sere d’estate, in vista dei tanti appuntamenti serali tra musica, shopping e voglia di stare insieme. Ieri sera (4 luglio) si è tenuto il doppio evento: la Notte Bianca del Commercio e l’accensione delle luminarie e delle proiezioni d’artista con Luminaria Light Art, seconda edizione. Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Empoli, così come tutto il programma del Luglio Empolese, con l’apporto dell’associazione Centro Storico e di Confesercenti Empolese Valdelsa. Una serata fatta di tanta musica, dal palco principale in piazza della Vittoria con i 90’Special e le hit di fine millennio scorso, per passare nelle strade e nelle piazze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Notte Bianca illumina il centro di Empoli, il commercio festeggia con musica e luminarie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mirano, in migliaia in centro per la notte bianca: «Un successo che dà forza al commercio»Migliaia di persone hanno partecipato alla Notte Bianca a Mirano, riempiendo il centro storico.

Specchia festeggia il suo patrono: riti, musica e luminarie per San NicolaSpecchia si prepara a celebrare il suo santo patrono, San Nicola vescovo, con una serie di eventi che si svolgeranno nel fine settimana.

Temi più discussi: La Notte Bianca in P(i)azza; Sport in vetrina sul Sentierone: la Notte Bianca illumina la città; Finalmente la Notte Bianca. Palcoscenico sotto le stelle. Tra arte, musica e shopping; Notte Bianca Udine 2026: due giorni tra musica, arte e spettacoli nel cuore della città.

Google Maps non passerà automaticamente alla modalità notturna di notte reddit

Giaveno si trasforma nella città dei bambini: arriva la prima Notte Bianca sotto le stelleGIAVENO – Sabato 4 luglio il centro storico di Giaveno si trasformerà in un grande regno della spensieratezza per la prima attesissima edizione della Notte dei Bimbi sotto le Stelle. Dalle ore 18, l ... lagendanews.com

Sport in vetrina sul Sentierone: la Notte Bianca illumina la cittàCinquanta associazioni hanno animato la festa con esibizioni e balli. La sindaca: Così le strade diventano luogo di amicizia e socialità. ecodibergamo.it