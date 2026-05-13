Google lancia AI Quests il corso per ragazzi gratuito dedicato all’intelligenza artificiale
Google ha avviato AI Quests, un corso gratuito rivolto ai giovani per approfondire l’intelligenza artificiale. Il programma si presenta con un design che ricorda un videogioco, con ambientazioni animate e personaggi come alieni e sfide da superare. L’obiettivo è offrire un’esperienza educativa coinvolgente, con l’intento di avvicinare i ragazzi ai concetti di base dell’intelligenza artificiale attraverso attività interattive e scenari immaginativi.
Ai Quests sembra un videogioco dalla grafica cartoon. Alieni, problemi da risolvere, posti nuovi da scoprire. In realtà siamo davanti a un corso di formazione dedicato all'intelligenza artificiale. Ogni missione nasconde principi ed elementi per capire meglio gli algoritmi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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