Google lancia AI Quests il corso per ragazzi gratuito dedicato all’intelligenza artificiale

Google ha avviato AI Quests, un corso gratuito rivolto ai giovani per approfondire l’intelligenza artificiale. Il programma si presenta con un design che ricorda un videogioco, con ambientazioni animate e personaggi come alieni e sfide da superare. L’obiettivo è offrire un’esperienza educativa coinvolgente, con l’intento di avvicinare i ragazzi ai concetti di base dell’intelligenza artificiale attraverso attività interattive e scenari immaginativi.

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