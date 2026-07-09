Nostalgia 90 | continua il tour che attraversa l’Italia e fa ballare tutti

Il tour di Nostalgia 90, che attraversa l’Italia, continua a coinvolgere il pubblico con musica e ricordi. Il brand, leader in Europa, porta sul palco le hit degli anni '90, creando un’esperienza immersiva. Ogni evento vede la partecipazione di migliaia di persone che cantano e ballano sulle canzoni che hanno segnato una generazione. La manifestazione si svolge in diverse città italiane, mantenendo viva l’energia e la memoria musicale di quel periodo.

MILANO – Prosegue il viaggio di Nostalgia 90, il brand leader europeo che trasforma ogni appuntamento in un’esperienza immersiva fatta di musica, energia e ricordi condivisi, portando sul palco le hit che hanno segnato un’intera generazione e continuano ancora oggi a far cantare e ballare migliaia di persone. Tappa dopo tappa, il tour attraverserà il paese con uno show coinvolgente capace di unire diverse generazioni sotto lo stesso ritmo, tra atmosfere iconiche, grandi successi e tutta l’energia che ha reso gli anni ’90 un fenomeno senza tempo. Questo il calendario degli eventi in programma (in aggiornamento): 9 luglio – Colleferro (RM),... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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