Nostalgia 90 | oltre 10.000 presenze all’Ex Base Nato di Napoli annunciate le date del tour 2026

Venerdì 1 maggio l’Ex Base Nato di Napoli ha ospitato il concerto di “Nostalgia 90”, attirando oltre 10.000 persone. Lo spettacolo ha riproposto le canzoni più celebri degli anni ’90, coinvolgendo il pubblico presente. Sono state annunciate anche le date del tour del 2026, che proseguirà con altri eventi simili in diverse città. La serata ha visto un’affluenza significativa e una forte partecipazione degli appassionati di quegli anni.

NAPOLI - Grande successo per il live show di "Nostalgia 90", che venerdì 1 maggio ha acceso il palco dell’Ex Base Nato di Napoli con uno spettacolo travolgente interamente dedicato alle hit più iconiche degli anni ’90. Lo show ha registrato oltre 10.000 presenze, trasformando la venue in una grande pista a cielo aperto. Un’esplosione di energia, musica e ricordi che ha fatto cantare e ballare il pubblico per tutta la durata dello spettacolo, confermando il forte legame tra il format e il suo pubblico. Questo il calendario degli eventi in programma (in aggiornamento): 22 maggio – Santopadre (FR) 23 maggio – Borgo Giuliano (PZ) 23 maggio –...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Nostalgia 90”: oltre 10.000 presenze all’Ex Base Nato di Napoli, annunciate le date del tour 2026 Notizie correlate Levante in concerto, annunciate le date del tour estivo 2026Firenze, 7 aprile 2026 - Dopo aver presentato il brano Sei tu all'ultimo Festival di Sanremo, Levante annuncia i primi dieci appuntamenti live per la... 1° Maggio all’Ex Base NATO con "Nostalgia 90"Venerdì 1° Maggio arriva all’Ex Base NATO di Bagnoli NOSTALGIA 90, la venue aprirà le sue porte al pubblico sin dal mattino, con un grande evento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 1° Maggio all’Ex Base NATO con Nostalgia 90; Nostalgia 90 all’ex Base Nato venerdì 1; 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Napoli; Cosa fare a Napoli dal 27 aprile al 3 maggio 2026: eventi, mostre e concerti. Ex Base NATO di Napoli: rinascita culturale con la grande festa Nostalgia 90L'Ex Base NATO di Napoli inaugura la nuova stagione con l'evento gratuito Nostalgia 90 e grandi concerti, diventando polo musicale e culturale nel Sud Italia. megamodo.com 1° Maggio all’Ex Base NATO con Nostalgia 90Venerdì 1° Maggio arriva all’Ex Base NATO di Bagnoli NOSTALGIA 90, la venue aprirà le sue porte al pubblico sin dal mattino, con un grande evento inaugurale completamente gratuito e un palco di 64 ... napolitoday.it Nella ex Base Nato di Bagnoli, a Napoli, si ballerà al ritmo dei Masters At Work. Non capita tutti i giorni di poter ballare per dieci ore di fila sulle note di due leggende dell’House music come Little Louie Vega e Kenny “Dope” Gonzalez. Domenica 26 aprile, dall - facebook.com facebook