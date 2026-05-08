Un’artista italiana torna a esibirsi nel suo paese dopo aver trascorso del tempo all’estero. Durante il tour estivo, ha presentato alcuni brani inediti accanto alle canzoni già note al pubblico. La serie televisiva che ha scritto e interpretato sta vivendo una fase di rinnovamento, con alcune modifiche nel messaggio destinato a un pubblico adulto. La tournée include tappe in diverse città italiane e si concentra su un repertorio aggiornato.

? Punti chiave Quali nuovi brani inediti hanno aggiunto al repertorio originale?. Come cambierà il messaggio della serie per il pubblico adulto?. Perché le attrici hanno aperto alla possibilità di una terza stagione?. Dove si svolgeranno esattamente le tre date del tour estivo?.? In Breve Tour tra Roma il 27 giugno, Napoli il 28 giugno e Milano il 1 luglio.. Brenda Asnicar e Laura Esquivel integrano brani inediti al repertorio musicale originale.. Il tour celebra il successo mediatico della serie argentina avvenuto 19 anni fa.. Possibilità di una terza stagione discussa tra le attrici e i fan sui social.. Laura Esquivel e Brenda Asnicar porteranno l’Amigas del corazòn World tour in tre città italiane tra il 27 giugno e il 1 luglio per celebrare il successo di Il mondo di Patty.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il mondo di Patty torna in Italia: tour estivo tra nuovi brani e nostalgia

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