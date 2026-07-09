Linda Noskova ha battuto Elise Mertens 6-3 7-5 nei quarti di finale di uno Slam, raggiungendo per la prima volta le semifinali in un Grande Slam. La tennista ceca, che ha recentemente confermato un percorso in crescita tra le prime del circuito, ha espresso entusiasmo per il suo amore verso il tennis, anche se non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni specifiche. La sua performance rappresenta un passo importante nella sua carriera.

Linda Noskova ha superato la belga Elise Mertens 6-3 7-5 nei quarti di finale e ha così raggiunto la sua prima semifinale in un Grande Slam. La ceca conferma così un percorso in costante ascesa e che si stava consolidando tra l’élite del tennis femminile. Nella conferenza stampa post partita la testa di serie numero nove ha analizzato la sua crescita e svelato il motivo alla base della sua passione per il tennis.- Sulla varietà dei colpi che rende l’erba una superficie favorevole: “Sento di poter usare molti aspetti del mio gioco qui. So fare palle corte, slice, andare a rete, sfruttare al massimo il mio servizio. Il mio stile di gioco mi aiuta molto quando le cose si fanno difficili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Noskova svela la sua passione per il tennis: “C’era qualcosa che mi ha fatto innamorare di questo sport”

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