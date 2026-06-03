Qual è la partita che ha fatto innamorare Spalletti di Brahim Diaz

Spalletti ha deciso di puntare su Brahim Diaz dopo aver visto la sua prestazione in una partita di campionato. Durante quella gara, il trequartista marocchino ha segnato un gol e fornito un assist, mostrando agilità e visione di gioco. La sua capacità di creare occasioni e il movimento senza palla hanno colpito il tecnico, che ha deciso di affidarsi a lui per le prossime partite.

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Brahim Diaz è l’anti Bernardo: Spalletti ne va pazzo. Qual è il piano della JuveBrahim Diaz, recentemente al centro di voci di mercato, potrebbe diventare un obiettivo della Juventus.

La tentazione di Spalletti si chiama Brahim Diaz: il piano della Juventus per strapparlo al Real MadridLa Juventus sta cercando di acquistare Brahim Diaz dal Real Madrid, secondo quanto riferito.

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