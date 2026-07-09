La squadra di calcio norvegese è stata costretta a cambiare hotel a causa di muffa nelle stanze. Contestualmente, si è diffusa un'epidemia influenzale tra i giocatori, che ha reso necessario un cambio di sistemazione. La situazione ha creato disagi in vista della partita contro l’Inghilterra, prevista nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito se ci siano state ripercussioni sulla preparazione della squadra.

La Norvegia sta preparando l'attesa partita contro l'Inghilterra ma si è imbattuta in alcuni problemi legati all'hotel che ospitava la squadra. A seguito delle lamentele di diversi giocatori, la squadra ha cambiato la propria sistemazione inizialmente prevista al Dalmar Hotel di Fort Lauderdale. Nell'albergo la squadra ha trascorso una sola notte per poi cambiare a causa del rumore eccessivo e della vicinanza di un cantiere. Il rumore non è stato l'unico problema riscontrato: sono emerse anche le carenze nella pulizia con tanto di muffa nelle stanze. La Fifa ha agevolato il trasferimento verso un nuovo hotel più vicino all'Hard Rock Stadium, che sarà teatro della partita tra i norvegesi e la nazionale dei Tre Leoni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Norvegia, dalla muffa nelle stanze dell'albergo all'epidemia influenzale: Haaland e compagni costretti a cambiare hotel

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