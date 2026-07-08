La Norvegia costretta a cambiare hotel ai Mondiali | le stanze dei giocatori sporche e con la muffa

Durante i Mondiali, la squadra norvegese ha dovuto cambiare hotel a causa delle condizioni delle camere. Le stanze assegnate ai giocatori erano sporche e presentavano tracce di muffa. La squadra ha deciso di trasferirsi in un’altra struttura per motivi di igiene e sicurezza. La notizia si aggiunge ad altre problematiche già segnalate, tra cui un’epidemia influenzale tra i membri della squadra.

Dopo l'influenza, la Norvegia si trova a fare i conti anche con i problemi nell'hotel in cui alloggiano i giocatori: le loro stanze erano sporche e presentavano tracce di muffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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